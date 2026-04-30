El jefe de Gabinete prepara un recorte del 20% de su área. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

El informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue una sesión más ordenada de lo que se pronosticaba, y en parte ese desarrollo condicionó la lectura final que cada sector hizo como balance: oficialismo y oposición terminaron conformes con el papel que jugaron.

Para el oficialismo, el ministro coordinador estuvo “sólido” y pudo contestar cada uno de los temas que están siendo investigados en la Justicia.

“Adorni estuvo muy bien y el presidente se llevó la marca”, resumió un ministro de Javier Milei a la Agencia Noticias Argentinas. El mismo funcionario se mostró sorprendido por la mesura con que la oposición dura abordó al jefe de Gabinete, cuando lo que esperaba era una verdadera “carnicería”.

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

Lo paradójico es que desde Unión por la Patria valoraron positivamente la moderación y el orden que mantuvo el bloque para no “prender fuego la sesión” y darle una “excusa” al Gobierno para que los demonice.

“El balance es positivo para nosotros. Estuvimos ordenados. No les dimos excusas para que Adorni terminara antes. Si nosotros hubiéramos querido, rompíamos todo en la primera parte. La sesión la garantizamos nosotros”, destacó un influyente diputado nacional del principal bloque opositor a la misma agencia.

El único incidente que puso en jaque la estrategia del peronismo fue la irrupción del diputado Aldo Leiva, que fue a provocar a Adorni y luego a Milei con carteles alusivos a la presunta corrupción del jefe de Gabinete.

“Lo de Leiva quedó como anécdota. Quedó claro que no fue representativo del espíritu nuestro”, aclaró la misma fuente.

El jefe de Gabinete realizó un informe de gestión durante este miércoles 29 de abril. Foto: Captura de pantalla

El diputado en cuestión subrayó que más allá de que se mantuvieron las formas, las preguntas de los representantes de UxP, como Juan Marino, Rodolfo Tailhade y Sabrina Selva, fueron muy incisivas y al hueso.

“Nosotros no especulamos. No podemos regular. Le tiramos en la frente. Si le tirábamos en la pierna iba a seguir caminando, rengueando”, apuntó el diputado de Unión por la Patria.

Según señaló este mismo diputado opositor, la estrategia de Unión por la Patria también dejó desorientados a los sectores del centro: “Hoy quedó pobre el centro. Pensaron que nosotros íbamos a prender fuego todo y ellos querían pasar como los mesurados frente a nosotros los desaforados”, reflexionó.

En efecto, fueron pocos los diputados de la oposición de centro que tomaron la palabra: Maximiliano Ferraro cargó las tintas con el tema Libra, Mónica Frade apuntó a Adorni, al igual que Pablo Juliano, a quien desde el peronismo le reconocen “capacidad performativa”.

En la Casa Rosada sostienen que el apoyo a Adorni sigue intacto y hasta dejan trascender que se mantiene en pie la intención de proyectarlo como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027.

Las declaraciones más destacadas de Manuel Adorni en su exposición en el Congreso