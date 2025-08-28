Nuevos feriados: el Gobierno definió qué pasará con los días no laborables que coincidan con los fines de semana

La resolución no solo modifica el esquema de feriados y posibles fines de semana largos, sino que también impacta en la planificación de diferentes sectores como la administración pública, la educación, la actividad productiva y el turismo.

El Gobierno estableció que pasará con los feriados trasladables. Foto: Unsplash.

El Gobierno nacional oficializó a través del Decreto 614/2025 nuevas reglas vinculadas al régimen de feriados nacionales. La medida llega en un año en el que aún restan cuatro fechas destacadas en el calendario y busca dar claridad sobre qué ocurrirá con los días considerados “trasladables”.

Hasta ahora, la legislación vigente no especificaba de manera concreta cómo debía resolverse esta situación. Con la publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo se apoyó en la Ley 27.399, que organiza los feriados y días no laborables, y en la Ley de Ministerios 22.520, que otorga competencia en esta materia a la Jefatura de Gabinete.

En la normativa, se estableció que los feriados nacionales trasladables que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o, en su defecto, al viernes previo. El objetivo, según remarcaron, es preservar el espíritu de la ley y evitar vacíos normativos que generen incertidumbre.

El Gobierno estableció que pasará con los feriados trasladables. Foto: Unsplash.

Con esta definición, el próximo caso a considerar es el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo. La Jefatura de Gabinete, designada como autoridad de aplicación, tendrá la potestad de decidir si se traslada y, de ser así, de dictar la reglamentación correspondiente.

La resolución no solo modifica el esquema de feriados y posibles fines de semana largos, sino que también impacta en la planificación de sectores como la administración pública, la educación, la actividad productiva y el turismo, otorgando mayor previsibilidad a la organización de cada área.

Los próximos feriados en Argentina

Como se mencionó anteriormente, el próximo feriado es el domingo 12 de octubre. Sin embargo, también quedan otras fechas similares antes de que termine el año.

Los feriados que quedan en 2025. Foto: Unsplash.

Por ejemplo, en noviembre, los ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que el viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos. A eso se le suma el feriado nacional del lunes 24 en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. La fecha, establecida originalmente en el calendario como 20 de noviembre, fue trasladada para favorecer el turismo interno.

En diciembre, hay dos feriados inamovibles: el lunes 8 de diciembre, que corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre de Navidad, que este año cae jueves.