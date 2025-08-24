Confirmado: el lunes 1° de septiembre habrá feriado y será el único fin de semana largo del mes

Algunos trabajadores tendrán la chance de disfrutar de tres días de descanso justo antes de la llegada de la primavera.

El lunes 1 de septiembre habrá feriado. Foto Pexels.

Aunque septiembre no aparece en el calendario con fines de semana largos, algunos argentinos tendrán un respiro extra: el lunes 1° será feriado y marcará el último descanso de la temporada invernal. ¿Quiénes podrán disfrutarlo?

Con la primavera a la vuelta de la esquina y sin feriados nacionales cercanos, la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, celebrará su aniversario con un asueto especial que permitirá a sus vecinos disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual.

¿Quiénes podrán descansar ese día?

La medida alcanza al sector público, mientras que para los empleados del ámbito privado quedará a criterio de cada empleador otorgar el asueto. Además, se espera que las celebraciones se extiendan a algunas zonas vecinas, con actividades culturales, religiosas y gastronómicas previstas para el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Otras efemérides sin feriado

El 1° de septiembre también recuerda el nacimiento de Dardo Rocha, fundador de La Plata, y la muerte de Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino. En tanto, el aniversario de la fundación del partido de General Roca (Río Negro), que en otros años fue considerado asueto, en 2025 no otorgará día libre.

¿Cuándo será el próximo feriado nacional? Foto: Pexels.

¿Cuándo será el próximo feriado nacional?

El último feriado nacional fue el del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, que se trasladó al viernes 15. A nivel país, el calendario recién vuelve a ofrecer un descanso prolongado el 24 de noviembre, cuando el Día de la Soberanía Nacional se unirá con un puente turístico el viernes 21, dando lugar a un fin de semana de cuatro días.

Los fines de semana largos que restan en 2025