La ANMAT clausuró un laboratorio tras detectar “desvíos de calidad” en sueros para pacientes internados

Se trata de la firma P. L. RIVERO Y CIA. S.A., la cual contaba con antecedentes.

Laboratorios Rivero. Foto: NA

Otro laboratorio se encuentra en la mira de la Justicia y de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) por producir ampollas y sueros con fallas. Se trata de la firma P. L. RIVERO Y CIA. S.A., sobre la cual se ordenó la inhibición preventiva de todas sus actividades.

A través de la Disposición Nº6199/25, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml, presentación 500 ml, Certificado N° 39.014, vencimiento 12/27 - Lotes 70413108 y 70416108.

Dichos envases “presentaban pérdida de solución”. De este modo, se categorizó el incidente reportado con nivel crítico y prioridad de tratamiento alta.

Según la información dada a conocer por el organismo, se detectaron deficiencias críticas, “por lo que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas”.

Laboratorios Rivero. Foto: Google Maps

Ante el descubrimiento, las autoridades de la ANMAT expresaron que “no se puede asegurar que cumplan con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”.

Adicionalmente, también se ordenó la inhibición preventiva de todas las actividades productivas de la firma P. L. RIVERO Y CIA. S.A. (CUIT N° 30-50088342-8) con planta sita en calle Av. Boyacá N° 411/19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deficiencias en la firma

El pasado 11 de marzo, el laboratorio recibió una notificación por presunto desvío de calidad del producto de la firma Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 gr/100ml, por 500ml, Certificado N° 39.014, Lote 70313108 Vto: 12/27 y Lote 70413108 Vto: 12/27, en el que se informó que los sachets presentaban pérdida de solución.

Por lo expuesto, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) sugirió la inhibición/clausura del y la conformación de los sumarios correspondientes.