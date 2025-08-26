“Alguien metió la bacteria”: la declaración de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio involucrado en el fentanilo contaminado

Es el testimonio del dueño del Laboratorio HLB Pharma ante el juez Kreplak. Además, negó errores internos y apuntó contra un sabotaje.

Detención de Ariel García Furfaro, dueño del Laboratorio HLB Pharma. Foto: NA

En el marco de la investigación por el fentanilo contamindo, ya dejó al menos 96 víctimas fatales, se conocieron detalles de la declaración de Ariel García Furfaro, el dueño del Laboratorio HLB Pharma.

Durante su extensa declaración ante el juez Ernesto Kreplak, el empresario detenido aseguró: “Esa bacteria alguien la metió”.

Ariel García Furfaro detenido. Foto: NA

“No tengo dudas de que Andrés Quinteros está detrás de esto”, afirmó en los tribunales federales de La Plata.

“¿Cómo entró ese bicho? No sé. Quiero que investiguen. La gente que tengo en Ramallo es impecable”, afirmó el dueño de HLB Pharma en otro fragmento de su declaración.

Ariel García Furfaro. Foto: NA/redes

Furfaro también habló sobre los controles y la limpieza en el laboratorio: “Se hace limpieza todos los años. Las máquinas están impecables. Son nuevas”.

“Que me corten la cabeza si tengo responsabilidad”, completó el empresario, quien en varios tramos de su declaración negó errores en su laboratorio y mantuvo la hipótesis de un sabotaje externo.