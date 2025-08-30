Tormenta de Santa Rosa: ¿a qué hora llueve este sábado 30 de agosto?

Este fenómeno suele presentarse poco antes del comienzo de la primavera, con un cambio en la circulación de la atmósfera; es decir, cuando las primeras masas de aire caliente chocan con los frentes fríos del invierno.

Lluvia en el AMBA Foto: NA

En el marco del Día de Santa Rosa de Lima, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores espera una jornada con clima inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo nublado en la mañana, mayormente nublado en la tarde y probabilidad de lluvias aisladas en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 14 grados de mínima y 19 de máxima.

A qué hora llueve en Buenos Aires

Este sábado 30 de agosto tendrá una madrugada con fuertes vientos y una mañana con un cielo mayormente nublado. Así seguirá toda la tarde hasta la noche, cuando caigan las primeras gotas de lluvia, que será cerca de las 21.

Clima extendido Foto: SMN

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Se mantendría el mal clima para el domingo, con lluvias durante toda la jornada, pasando por tormentas en la mañana; junto con 12 grados de mínima y 17 de máxima.

Para iniciar la nueva semana, el lunes tendría lluvias fuertes en la madrugada mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas rondarán entre 11 y 18 grados.

Lluvias en el AMBA. Foto: X @escipionbarbado

La leyenda de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa suele presentarse poco antes del comienzo de la primavera, con un cambio en la circulación de la atmósfera; es decir, cuando las primeras masas de aire caliente chocan con los frentes fríos del invierno.

Se trata de un fenómeno climatológico que ocurre cerca del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, la Patrona de América, aunque los expertos generalmente relativizan la incidencia de la mística religiosa en las intensas lluvias que se registran en esta fecha.

Santa Rosa - celebración

Cuenta la leyenda que los poderes Isabel Flores de Oliva, nombre de nacimiento de la Virgen Santa Rosa de Lima, impidieron un desembarco pirata en la ciudad peruana de Lima al generar una fuerte tormenta en el siglo XII.

La creencia se expandió más tarde por todas las colonias españolas de la época y tuvo una significativa penetración en las zonas del Río de la Plata, Córdoba y Cuyo. De hecho, la capital de La Pampa lleva su nombre.