Nevada histórica en San Luis por la Tormenta de Santa Rosa: los videos más impactantes del sorpresivo fenómeno

La nieve sorprendió a vecinos y turistas al cubrir gran parte de las sierras y localidades de la provincia, un fenómeno poco habitual para esta época del año.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 31 de agosto de 2025, 23:50
Histórica nevada en San Luis.
Histórica nevada en San Luis. Foto: X @AlpioCosta

Varias localidades de San Luis fueron sorprendidas este domingo por nevadas intensas y poco habituales, que se suman a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”. El fenómeno meteorológico dejó imágenes llamativas en distintos puntos del territorio puntano y generó alerta oficial.

Histórica nevada en San Luis. Foto: NA.

Zonas afectadas por la nevada

Reportes oficiales, medios locales y vecinos confirmaron que la nieve cubrió diversas sierras y localidades, un evento raro para esta época del año. Entre las zonas más afectadas se encuentran:

  • Potrero de los Funes
  • El Trapiche
  • Estancia Grande
  • Los Puquios
  • El Valle de Pancanta
  • Juana Koslay
  • San Vicente
  • Villa de la Quebrada
  • Naschel
  • El Morro
  • La Toma
  • La Punta
  • Cuatro Esquinas

Incluso, la nieve llegó a la zona norte de la capital provincial, alcanzando la tercera rotonda, un hecho que sorprendió a los vecinos.

Los videos más impactantes

Alerta meteorológica y pronóstico

La Red de Estaciones Meteorológicas había anticipado la posibilidad de lluvias y tormentas para el fin de semana. Se espera que las lluvias comiencen en el sur y se extiendan al resto de la provincia con el avance de un frente frío, pudiendo estar acompañadas de vientos intensos del este/sureste. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado, con lloviznas y la posible caída de aguanieve y nieve en los puntos más altos de las sierras.

Histórica nevada en San Luis. Foto: X @mi1000inviernos

Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 11°C, con vientos del sur que podrían alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en la región norte. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un alerta amarillo para lluvias en el sur, centro y noroeste de la provincia.

¿Qué es la Tormenta de Santa Rosa?

La Tormenta de Santa Rosa es un fenómeno meteorológico tradicional en Argentina que ocurre generalmente a fines de agosto, alrededor del 30, día en que se celebra a Santa Rosa de Lima, patrona de Latinoamérica.

Histórica nevada en San Luis. Foto: NA.

Este fenómeno caracteriza por lluvias, tormentas, viento y, en algunas regiones, precipitaciones inusuales como granizo, aguanieve o nieve, dependiendo de la altura y la temperatura.

Aunque no ocurre todos los años con la misma intensidad, su llegada suele ser un indicador de cambio climático estacional y es seguida de cerca por meteorólogos y vecinos.