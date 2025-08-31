Nevada histórica en San Luis por la Tormenta de Santa Rosa: los videos más impactantes del sorpresivo fenómeno

La nieve sorprendió a vecinos y turistas al cubrir gran parte de las sierras y localidades de la provincia, un fenómeno poco habitual para esta época del año.

Histórica nevada en San Luis. Foto: X @AlpioCosta

Varias localidades de San Luis fueron sorprendidas este domingo por nevadas intensas y poco habituales, que se suman a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”. El fenómeno meteorológico dejó imágenes llamativas en distintos puntos del territorio puntano y generó alerta oficial.

Histórica nevada en San Luis. Foto: NA.

Zonas afectadas por la nevada

Reportes oficiales, medios locales y vecinos confirmaron que la nieve cubrió diversas sierras y localidades, un evento raro para esta época del año. Entre las zonas más afectadas se encuentran:

Potrero de los Funes

El Trapiche

Estancia Grande

Los Puquios

El Valle de Pancanta

Juana Koslay

San Vicente

Villa de la Quebrada

Naschel

El Morro

La Toma

La Punta

Cuatro Esquinas

Incluso, la nieve llegó a la zona norte de la capital provincial, alcanzando la tercera rotonda, un hecho que sorprendió a los vecinos.

Los videos más impactantes

Alerta meteorológica y pronóstico

La Red de Estaciones Meteorológicas había anticipado la posibilidad de lluvias y tormentas para el fin de semana. Se espera que las lluvias comiencen en el sur y se extiendan al resto de la provincia con el avance de un frente frío, pudiendo estar acompañadas de vientos intensos del este/sureste. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado, con lloviznas y la posible caída de aguanieve y nieve en los puntos más altos de las sierras.

Histórica nevada en San Luis. Foto: X @mi1000inviernos

Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 11°C, con vientos del sur que podrían alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en la región norte. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un alerta amarillo para lluvias en el sur, centro y noroeste de la provincia.

¿Qué es la Tormenta de Santa Rosa?

La Tormenta de Santa Rosa es un fenómeno meteorológico tradicional en Argentina que ocurre generalmente a fines de agosto, alrededor del 30, día en que se celebra a Santa Rosa de Lima, patrona de Latinoamérica.

Histórica nevada en San Luis. Foto: NA.

Este fenómeno caracteriza por lluvias, tormentas, viento y, en algunas regiones, precipitaciones inusuales como granizo, aguanieve o nieve, dependiendo de la altura y la temperatura.

Aunque no ocurre todos los años con la misma intensidad, su llegada suele ser un indicador de cambio climático estacional y es seguida de cerca por meteorólogos y vecinos.