Tormenta de Santa Rosa: qué provincias siguen bajo alerta y cuándo dejará de llover en Buenos Aires

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los efectos de las fuertes lluvias se extendieron durante este lunes en diferentes puntos del país, lo que obligó a mantener activos varios niveles de alerta. Los detalles.

Tormenta de Santa Rosa: qué provincias siguen bajo alerta y cuándo mejorará el clima en Buenos Aires. Foto: NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias regiones del país continúan bajo advertencia por tormentas y vientos. En el AMBA, las lluvias comenzaron a ceder, pero se espera un inicio de semana inestable.

La denominada Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno que suele asociarse al final del invierno y al inicio de la primavera, llegó este domingo a la Argentina con lluvias persistentes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

Tormenta de Santa Rosa: qué provincias siguen bajo alerta y cuándo mejorará el clima en Buenos Aires. Foto: NA / Daniel Vides. Foto: NA (Daniel Vides)

De acuerdo con el SMN, los efectos se extendieron durante este lunes en diferentes puntos del país, lo que obligó a mantener activos varios niveles de alerta.

Provincias bajo alerta por tormentas

Las advertencias por tormentas alcanzaron a Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde se registraron lluvias intensas, descargas eléctricas y condiciones de inestabilidad durante gran parte de la jornada.

En el Litoral, las precipitaciones se hicieron sentir con mayor fuerza. En Posadas, por ejemplo, la probabilidad de lluvias se mantuvo en el 100% durante la tarde, mientras que en Resistencia el fenómeno se extendió desde la madrugada hasta la tarde, con temperaturas bajas para la época.

En Corrientes, la capital provincial se mantuvo bajo alerta hasta la noche, con tormentas que se prolongarán hacia el martes. En tanto, Santa Fe y Entre Ríos tuvieron un inicio de semana con tormentas, aunque en la primera provincia el frente avanzó rápidamente y permitió una mejora en el transcurso del día.

Tormenta de Santa Rosa: qué provincias siguen bajo alerta y cuándo mejorará el clima en Buenos Aires. Foto: NA. Foto: NA.

Además de las lluvias, el SMN informó sobre alertas amarillas por vientos fuertes que afectan a provincias del norte y centro, entre ellas Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Mendoza y Tucumán. El fenómeno podría ocasionar reducción de visibilidad, ascenso brusco de temperatura y condiciones de sequedad.

Pronóstico en el AMBA: cómo seguirá el tiempo

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tormenta se concentró en la madrugada y primeras horas del lunes, con lluvias entre las 2 y las 10 de la mañana. La máxima no superará los 16°C y el frente comenzará a disiparse hacia el mediodía.

Según el organismo meteorológico, el martes continuará con cielo cubierto pero sin lluvias, mientras que el miércoles se espera un ascenso en las temperaturas con máximas cercanas a los 20°C. Para el viernes y el sábado, se prevén jornadas frías pero estables, con mínimas de 5°C.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

La Tormenta de Santa Rosa es un fenómeno popularmente reconocido en el país, ya que suele coincidir con la transición hacia la primavera. Este año no fue la excepción: la llegada de este frente de mal tiempo provocó condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, la situación tenderá a mejorar de manera progresiva a lo largo de la semana, con una disminución de las lluvias y la recuperación de las temperaturas en la mayor parte del país.