Paso Cristo Redentor cerrado por la tormenta de Santa Rosa: intensas nevadas y lluvias complican rutas en Mendoza

La Ruta 7 también fue cortada desde Mendoza hasta Uspallata por fuertes lluvias, nevadas y niebla. El Paso Pehuenche continúa inhabilitado.

Las autoridades fronterizas informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos debido a las condiciones climáticas extremas provocadas por la tormenta de Santa Rosa, que impacta con fuerza en la provincia de Mendoza.

El fenómeno meteorológico obligó al corte total de la Ruta Nacional 7, desde la ciudad capital hasta Uspallata. Lluvias intensas, nevadas persistentes y bancos de niebla complican seriamente la circulación en alta montaña. Como medida preventiva, Vialidad Nacional decidió interrumpir el tránsito para evitar accidentes.

“Las condiciones actuales en alta montaña son muy adversas”, confirmó Fabián Aguilera, referente de Vialidad Nacional en Mendoza. Entre Potrerillos y la capital provincial se registran fuertes lluvias, mientras que en el tramo entre Potrerillos y Uspallata, las nevadas son incesantes.

Principales cortes viales en Mendoza por la tormenta de Santa Rosa

Los principales cortes viales se ubican en:

Ruta 7 y Provincial 84 (salida desde Potrerillos hacia Mendoza)

Ruta 7 y Provincial 82 (a la altura de Blanco Encalada)

Ruta 7, km 1143 (cercanías del Cementerio de Uspallata)

Vialidad Nacional y Provincial, junto con la Policía de Mendoza, trabajan intensamente en la zona afectada. Se están realizando evacuaciones preventivas de vehículos varados, principalmente en sectores de montaña donde el acceso quedó completamente bloqueado.

El pronóstico para este domingo indica un panorama complejo: cielo mayormente nublado, descenso de temperatura (mínima de 6°C y máxima de 12°C), lluvias en zonas bajas y nevadas en la cordillera. En el centro y sur provincial se señalan fuertes vientos, mientras que en el norte preocupa la abundante caída de agua.

Además del cierre del Paso Cristo Redentor, también se confirmó que el Paso Pehuenche seguirá inhabilitado hasta nuevo aviso, lo que afecta la conexión terrestre con Chile por ambos corredores internacionales. Se recomienda a los viajeros evitar traslados innecesarios y estar atentos a los reportes oficiales.