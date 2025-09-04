Alerta por ola polar en septiembre: vuelven las tormentas y el granizo en gran parte del país

El sur del país se encuentra bajo la mira por caída de nieve intensa. Mientras tanto, Buenos Aires tendrá días fríos y nublados.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente frío intenso, que traerá consigo tormentas severas, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y hasta nevadas. Según el organismo, este fenómeno afectará a varias regiones del país, con un descenso brusco de temperatura.

Aunque la Tormenta de Santa Rosa ya había pasado, el SMN, advirtió que este fin de semana continuará el mal tiempo, al menos en el norte de la Patagonia, con nevadas severas en las ciudades de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y Esquel, en Chubut.

Continuarán las tormentas fuertes en algunas zonas del país. Foto: NA (Daniel Vides)

A medida que avanza, irá desplazando el aire cálido y húmedo del centro del país, generando condiciones inestables en el Litoral y el noreste argentino. Por otro lado, el organismo emitió alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Cómo continuará el pronóstico de tiempo en Buenos Aires

El viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecerá con el día más frío de la semana, tocando una mínimas de entre 4 y 5 °C, lo que podría generar heladas débiles en áreas del Gran Buenos Aires.

Por otro lado, el sábado se espera una entrada de viento norte por la mañana, y del este por la tarde, con temperaturas similares a las del viernes. No se descarta la formación de neblinas aisladas en zonas bajas o cercanas a ríos, lo que podría afectar la visibilidad.

Mucho frío en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

El domingo empezará con una jornada de pleno sol, pero con el pasar del día, comenzarán a aparecer algunas nubes en el cielo. A partir de ese momento se iniciará un gradual ascenso de temperaturas, acompañado por vientos del noreste.

Por último, para el día lunes, se esperan condiciones más templadas, aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas por el paso de un frente frío.