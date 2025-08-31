Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Estado del clima

Hoy en Mendoza, el clima presentará condiciones variables desde la mañana. Se pronostica un comienzo del día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C y la temperatura máxima llegará a 17.5°C. A lo largo de esta jornada, el viento soplará a velocidades máximas de 11 km/h, con ráfagas de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde se espera que el cielo continúe presentando nubosidad parcial. Las temperaturas se mantendrán estables dentro del mismo rango, con el viento persistiendo a una velocidad moderada. La humedad relativa durante el día será de 62%, proporcionando una sensación térmica agradable para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Es recomendable llevar una chaqueta debido a la brisa fresca que podrá sentirse durante la tarde y noche.

Observaciones astronómicas para Mendoza

Hoy domingo 31 de agosto de 2025, el amanecer será a las 08:34, y el atardecer a las 18:35, brindando una jornada de aproximadamente diez horas de luz solar. La fase lunar del día mostrará una luna en cuarto creciente, ideal para observaciones astronómicas nocturnas.