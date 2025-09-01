Cuánto sale un café con medialunas en “Tegui”, el nuevo local de Germán Martitegui
El reconocido chef Germán Martitegui inauguró Tegui Café, un nuevo espacio para merendar en pleno corazón de Recoleta. Con esta propuesta, se aleja de la formalidad de su restaurante y se acerca a un estilo más relajado, inspirado en la panadería y pastelería francesa. Además, el café suma un guiño al mundo de la moda, al abrirse en colaboración con una la marca Lacoste.
De esta forma, Martitegui cumplió un gran sueño: “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”, afirmó.
Cuánto sale merendar en el café de Germán Martitegui
La propuesta de Tegui Café es variada y cuidadosamente pensada, con bebidas calientes y frías, croissants, budines, alfajores, tartas gourmet y originales cubos laminados con distintos sabores. Además, ofrece un brunch que destaca tanto por su diversidad como por precios que refuerzan la idea de una experiencia exclusiva.
En esta primera etapa, el café funciona como un pop-up en colaboración con una marca de ropa, fusionando moda y gastronomía en un mismo espacio. A continuación, los precios actualizados de la carta:
Café
- Espresso: $3.500
- Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000
- Flat White / Iced Flat White: $5.000
- Cappuccino: $4.500
- Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000
- Submarino: $7.500
- Iced Latte: $5.000
- Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000
Dulces
- Croissant // medialuna: $3.000
- Budín: $4.000
- Alfajores artesanales: $5.000
- Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000
- Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000
- Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u
- Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000
Obleas
- Caja x2: $6.000
- Caja x6: $24.000
- Caja x12: $48.000
Brunch
- Rene’s Brunch (incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce a elección): $50.000
- Sándwiches individuales: $14.000
Con esta apertura, Germán Martitegui inicia un nuevo capítulo en su trayectoria gastronómica, trasladando su sello de calidad a un formato más desenfadado, pensado para quienes disfrutan de la pastelería francesa y buscan experiencias que combinan sabor y estilo.