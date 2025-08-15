Viajar al pasado con un cortado: los cafés más antiguos de Buenos Aires donde la esencia porteña nunca muere

Dentro de los 48 barrios que componen a la capital, existen lugares icónicos que ya son parte de la geografía. Dónde quedan y cuál es su historia.

El Federal data de 1864 Foto: Instagram @recorre.ba

Las propuestas turísticas y gastronómicas no dejan de sorprender en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de ella se encuentra la exclusiva lista de Bares Notables que embellecen la capital argentina y que guardan una historia única. Son 80, los que se encuentran abiertos, listos para ser visitados.

Si bien la geografía de CABA irremediablemente mutó, al ritmo de los cambios de épocas, hay tres cafés que se mantienen impolutos cuidando la esencia porteña e invitando a porteños y turistas a viajar por un rato al ayer.

Entre construcciones de época, una prueba de aquella grandiosa Buenos Aires, estos sitios son una parada obligada para entender lo que alguna vez fuimos.

Café Tortoni. Foto: Instagram @grancafetortoni

Los cafés más antiguos de CABA

Café Tortoni

Avenida de Mayo al 825 (Monserrat)

Fundado en 1858 se convirtió en un símbolo de la cultura argentina. Hablamos del Café Tortoni, visitado por Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Federico García Lorca, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges entre otros. El nombre del lugar es un homenaje que su primer dueño, un francés de apellido Touan, quiso hacerle al café con el mismo nombre ubicado en París. La mítica fachada fue realizada en 1898 por el arquitecto Alejandro Christophersen.

Avenida de Mayo, Café Tortoni, turismo, Buenos Aires

Gardel, además de cantar dos veces en el café, fue durante un tiempo habitué del lugar. Solía ocupar la mesa del costado derecho junto a la ventana entrando por Rivadavia, donde podía reunirse con amigos sin ser abordado por sus admiradores.

El lugar mantuvo tradiciones como la leche merengada o el clásico chocolate en jarra de bronce con churros, que sirven en las fechas patrias. Los churros son crujientes por fuera y tiernos por dentro, espolvoreados con azúcar, mientras que el chocolate caliente es espeso y aromático, ideal para mojar los churros y disfrutar de cada bocado.

El Federal

Carlos Calvo 599 (San Telmo)

Originalmente, en 1864, sirvió como pulpería y almacén en las calles de tierra que alguna vez cruzaron los carros y caballos. El edificio tiene dos plantas de estilo italianizante que fue construido a fines del siglo XIX y los interiores se mantienen originales de comienzos del siglo XX.

Bar El Federal. Foto: turismo.buenosaires

Actualmente, mantiene su esencia gracias a su cuidado mobiliario tradicional y una colección de objetos históricos como viejas publicidades, sifones de vidrio, botellas de aperitivos antiguas y fotografías de las décadas de 1920 y 1930 decoran los dos salones del bar.

El 25 de noviembre de 2004 fue declarado “Sitio de Interés Cultural” “por ser testigo de una época y del barrio de San Telmo”.

Las Violetas

Avenida Rivadavia 3899 (Almagro)

El 21 de septiembre de 1884, en la esquina de Rivadavia y Medrano, nacía la confitería Las Violetas, un lugar que no solo ofrece gran variedad de productos de panadería, sino que también cuenta con un estilo característico de estos locales en la ciudad de principios de siglo.

Las Violetas, bar notable de la Ciudad de Buenos Aires

Fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884 por los señores Felman y Rodríguez Acal y posteriormente remodelada en la década de 1920, luciendo vidrieras y puertas de vidrios curvos, vitrales y pisos de mármol italiano. La propiedad fue rematada en 1933 y pasó a manos de Mateo Figallo y su familia.

Se afirma que su nombre proviene de los canteros con violetas que decoraban su frente. Fue siempre una confitería de lujo, que contrastaba con la pulpería que estaba en la esquina en diagonal.