Chocolate de autor para Pascua. Foto: Instagram @tegui_casa

Germán Martitegui sorprendió estas Pascuas con una propuesta fuera de lo común: conejos de chocolate que combinan creatividad y chocolatería de autor. Aunque el reconocido chef también ofrece los clásicos huevos de Pascua, esta opción original llamó la atención por su innovación y, por supuesto, por su precio, que despertó la curiosidad de los amantes del chocolate.

Para Pascuas 2026, el chef decidió llevar el espíritu de su emblemático restaurante TEGUI a un nuevo terreno: el chocolate. Lo hizo a través de una colaboración con el chocolatier Rodrigo Bauni, de PUROCACAO, dando lugar a una propuesta que se aleja de lo industrial y apuesta por piezas de autor, elaboradas con blends de cacao seleccionados de Ecuador y Perú.

Conejos de chocolate de Germán Martitegui. Foto: Instagram @tegui_casa

La colección, disponible desde el 28 de marzo, se organiza en dos líneas bien diferenciadas tanto en lo visual como en lo gustativo. Por un lado, Pintas, con una estética más libre y artística; por otro, Velvet, que se destaca por sus terminaciones mate y colores intensos, con un enfoque más sofisticado en las texturas.

Destacados de la colección de conejos de Pascua de Germán Martitegui: precios y sabores

Conejo Pintas (Azul o Rosa) – $69.000

Una pieza que combina el lenguaje de la alta cocina con la precisión de la chocolatería de origen. Elaborado con chocolate semiamargo al 70%, a partir de un blend de cacaos de Ecuador y Perú, este conejo se apoya en una estructura equilibrada que resalta la intensidad y complejidad del cacao.

En su interior, las microgalletas bañadas en chocolate aportan un contraste crocante que suma textura y dinamismo en cada bocado. La superficie, intervenida a mano con manteca de cacao de origen Perú, expresa un gesto artístico único: no hay dos piezas iguales, cada una tiene su propio trazo y personalidad.

Conejos de chocolate de Germán Martitegui. Foto: Instagram @tegui_casa

Ficha técnica

Chocolate: Semiamargo 70% (blend Ecuador y Perú)

Relleno: Microgalletas bañadas en chocolate

Terminación: Manteca de cacao de origen Perú

Peso: 250 g

Edición limitada Pascua 2026

Conejo Velvet (Amarillo o Rosa) – $25.000

Una pieza de diseño que combina técnica y sabor en partes iguales. Este conejo está elaborado a partir de un equilibrio entre chocolate blanco al 32% y semiamargo al 70%, con un blend de cacaos seleccionados de Ecuador y Perú que le aportan profundidad y carácter.

En su interior, el dulce de leche suma cremosidad y redondea el perfil, generando un contraste armonioso con la intensidad del cacao. El acabado aterciopelado, logrado con manteca de cacao, le da una textura mate única que absorbe la luz y resalta su forma, convirtiéndolo en un objeto tan atractivo a la vista como al paladar.

Conejos de chocolate de Germán Martitegui. Foto: Instagram @tegui_casa

Ficha técnica

Chocolate: Blanco 32% y semiamargo 70% (blend Ecuador y Perú)

Relleno: Dulce de leche

Terminación: Manteca de cacao (efecto velvet)

Peso: 110 g

Edición limitada Pascua 2026

Dónde comprar los conejos de Pascua de Germán Martitegui: puntos de venta y tienda online

Al tratarse de una edición limitada, estos productos no se consiguen en cadenas comerciales. Están disponibles en puntos seleccionados: