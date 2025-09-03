Nuevas escalas con aumentos: cuánto cobran por hora las empleadas domésticas en septiembre 2025

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió la última actualización.

Aumentos para empleadas domésticas. Foto: NA.

En septiembre de 2025, las trabajadoras de casas particulares registradas en Argentina reciben nuevos salarios tras la última actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Los incrementos se aplican tanto al valor por hora como al sueldo mensual y abarcan todas las categorías del régimen.

Esta medida se enmarca en el esquema de aumentos iniciado en agosto, cuando se aplicó un ajuste acumulado del 5,58%, y que en septiembre se elevó al 6,63% en comparación con enero. Además, durante este trimestre corresponde pagar sumas fijas no remunerativas, calculadas de manera proporcional a la cantidad de horas trabajadas por semana.

Servicio doméstico. Foto: NA.

Durante septiembre 2025 corresponde liquidar una suma fija adicional, proporcional a la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales: $9.500

Este ítem debe figurar en el recibo de sueldo, pero no integra el básico ni genera aportes previsionales ni antigüedad.

Los valores actualizados por categoría para las empleadas domésticas

Supervisores/as

Con retiro: $3.683,21 la hora / $459.471,73 al mes

Sin retiro: $4.034,05 la hora / $511.800,22 al mes

Tareas específicas (cocineros/as u oficios calificados)

Con retiro: $3.487,00 la hora / $426.875,19 al mes

Sin retiro: $3.822,91 la hora / $475.184,56 al mes

Caseros/as

$3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Cuidado de personas (niños, adultos mayores, enfermos)

Con retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Sin retiro: $3.683,21 la hora / $464.129,59 al mes

Tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina básica, mantenimiento)

Con retiro: $3.052,99 la hora / $374.541,36 al mes

Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes

Además de la escala salarial y los bonos, las trabajadoras del servicio doméstico cuentan con beneficios adicionales, como el reconocimiento por antigüedad, que implica un 1% extra del salario por cada año trabajado, y un plus por zona desfavorable del 30% sobre el salario mínimo para quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.