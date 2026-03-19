Empleada doméstica Foto: Foto generada con IA

Tanto las trabajadoras de casas particulares como todo el personal que forma parte del servicio doméstico recibirán un aumento salarial durante el mes de marzo. El nuevo incremento modifica tanto el valor de la hora como el monto total de cuánto se paga por el personal de limpieza en marzo de 2026.

Según lo indica el último acuerdo paritario, en el tercer mes del año habrá una suba del 1,5% para las trabajadoras de casa particular. Debido a esto, todas las categorías, con y sin retiro, contarán con nuevos valores.

Además, al incremento se adiciona la distribución de un bono extraordinario, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Cuánto se paga la hora de limpieza hoy

Empleada doméstica. Foto: Unsplash

El monto corresponde a los salarios básicos mínimos, por hora, establecidos en el último acuerdo salarial:

Con retiro: $3348,37

Sin retiro: $3599,86

De cuánto es el bono para trabajadoras del servicio doméstico durante marzo

Además de los aumentos determinados en los haberes de febrero y marzo, el personal doméstico percibirá una suma no remunerativa fija. La práctica comenzó a aplicarse a fines de 2025 y se sigue manteniendo mes a mes. El monto depende de cuántas horas trabaje el empleado doméstico.

El bono extraordinario también fue oficializado y se abonará junto al salario de febrero y marzo. No se incorpora al básico ni se utiliza para calcular vacaciones, aguinaldo o aportes.

Aumentos para empleadas domésticas. Foto: NA.

$8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

$11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

Escalas salariales

Sueldo de empleadas domésticas Foto: Foto generada con IA

Las escalas oficiales en febrero publicadas por TN permiten calcular el impacto del aumento del 1,5% de marzo en cada categoría. Estos eran los valores vigentes antes de sumar el último tramo del incremento:

Supervisores

Con retiro: $3.953,99 por hora / $493.250,50 mensual

Sin retiro: $4.317,86 por hora / $547.807,65 mensual

Tareas específicas

Con retiro: $3.751,59 por hora / $459.565,68 mensual

Sin retiro: $4.100,04 por hora / $509.632,54 mensual

Caseros

Hora: $3.546,67 / Mes: $448.433,64

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.546,67 por hora / $448.433,64 mensual

Sin retiro: $3.952,85 por hora / $498.106,57 mensual

Tareas generales