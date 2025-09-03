Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Clima diario

En la mañana de hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que comenzarán frescas alrededor de los 5.6°C. Se espera que la humedad mantenga un nivel alrededor del 92%, brindando una sensación de frescura durante las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, la temperatura en Buenos Aires subirá hasta un máximo de 15.7°C. Las condiciones parcialmente nubosas persistirán, y la humedad disminuirá ligeramente, ofreciendo un ambiente más seco en comparación con la mañana. Los vientos reducirán su velocidad levemente pero mantendrán una proporción constante de 10 km/h de velocidad máxima.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente. Es recomendable llevar abrigo si planea salir. La probabilidad de precipitaciones es baja, así que se anticipa una noche tranquila para actividades al aire libre.