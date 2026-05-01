Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

El clima dará un giro brusco en gran parte del país durante el próximo fin de semana largo. El ingreso de una masa de aire polar provocará un descenso térmico marcado, con temperaturas mínimas que podrían llegar a los -2°C, fuertes ráfagas de viento y jornadas que se sentirán plenamente invernales, incluso en regiones donde el frío todavía no se había hecho sentir con fuerza.

Según los pronósticos meteorológicos, el cambio comenzará a notarse desde las últimas horas del viernes, cuando el frente frío avance desde el sur y se extienda progresivamente hacia el centro y norte del territorio nacional.

Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Vientos intensos y sensación térmica bajo cero

Según Meteored, el núcleo del frente llegará el viernes y provocará un giro del viento al sur en el AMBA. Uno de los factores que potenciará el impacto del frío será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en el área central del país. Estas condiciones harán que la sensación térmica sea considerablemente más baja que la temperatura real, generando un escenario de alto impacto climático para quienes tengan planes al aire libre durante el fin de semana largo.

En zonas urbanas, el viento frío se sentirá con mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana y por la noche, mientras que en áreas rurales existe riesgo de heladas tempranas, con consecuencias para el sector agropecuario.

Mínimas extremas y mañanas gélidas

Las previsiones indican que el sábado y el domingo podrían registrarse las temperaturas más bajas del año hasta el momento en el Gran Buenos Aires, con marcas cercanas o inferiores a los -2°C en distintas localidades del interior. En los grandes centros urbanos, las mínimas oscilarán entre 1°C y 4°C, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido al viento.

Estas condiciones obligan a prestar especial atención a:

Personas en situación de vulnerabilidad

Adultos mayores y niños

Mascotas y animales de producción

Sistemas de calefacción y consumo energético

Recomendaciones clave para enfrentar el frío polar

Ante este escenario, los especialistas sugieren tomar precauciones básicas pero fundamentales:

Abrigarse con varias capas de ropa, priorizando tejidos térmicos

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ventilar los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones

Proteger cañerías y plantas sensibles al frío

No descuidar a las mascotas durante la noche

Además, se recomienda verificar el estado de estufas, caloventores y sistemas de gas antes de encenderlos, ya que el uso intensivo aumenta los riesgos si no se encuentran en condiciones adecuadas.

Frío en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

¿Cuánto durará el frío y cuándo mejora el clima?

El aire polar se mantendría al menos hasta el inicio de la próxima semana. Recién a partir del martes podrían observarse leves ascensos térmicos, aunque las mañanas frías continuarían durante varios días más.

Este episodio marca el ingreso definitivo del clima invernal, adelantando un patrón que podría repetirse con mayor frecuencia en las próximas semanas.

Un fin de semana largo para quedarse en casa

Con temperaturas extremas, viento fuerte y condiciones poco favorables para actividades al aire libre, el fin de semana largo se perfila como ideal para planes bajo techo. El frío será protagonista y podría convertirse en el más intenso del año hasta ahora.

Para quienes viajen, la recomendación es seguir los reportes meteorológicos actualizados y extremar cuidados en rutas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.