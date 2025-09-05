Pronóstico del clima para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Así estará el clima esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana, los residentes de Ciudad De Buenos Aires pueden esperar un clima mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.6°C. La clima será agradable para quienes disfruten de la frescura otoñal de las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima mantendrá condiciones similares con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. No se pronostican precipitaciones, lo que significa que los cielos se mantendrán mayormente despejados. Con una leve brisa que alcanzará velocidades de hasta 8 km/h, el ambiente será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa, por su parte, alcanzará un nivel máximo de 78%, lo que significa que habrá una sensación de frescura en el ambiente, sin llegar a ser incómoda.