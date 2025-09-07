Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para esta mañana en San Juan

El clima de hoy en San Juan será parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 9.2°C, y habrá una humedad que alcanzará el 33%. Se pronostican vientos del sur con una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde y noche, se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas pueden alcanzar un máximo de 20.4°C. La probabilidad de precipitación es baja, estando prácticamente descartada. La velocidad del viento se mantendrá con rachas de hasta 11 km/h.

