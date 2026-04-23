Franco Colapinto realizará un roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

El Road Show de Franco Colapinto se realizará este domingo 26 de abril en el barrio porteño de Palermo, y contará con una fuerte convocatoria de fanáticos del automovilismo. El piloto argentino girará con el Lotus E20 por las inmediaciones del Monumento a los Españoles, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El evento atraerá público desde distintos barrios y zonas del Área Metropolitana, por lo que el transporte público aparece como la opción más práctica para moverse durante la jornada, evitando cortes y demoras por el operativo de tránsito.

Así será el circuito para la exhibición de Franco Colapinto Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cómo llegar desde Constitución

Quienes salgan desde Plaza Constitución cuentan con al menos dos líneas directas. El colectivo 102 une la estación con el Monumento a los Españoles en un recorrido que demora cerca de 30 minutos, dependiendo del tráfico. La línea 67, que parte desde el Centro de Trasbordo Constitución, ofrece una alternativa similar.

Opciones de transporte desde Retiro

Desde la zona de Retiro, se puede optar por cualquiera de los tres ramales del colectivo 92, que llevan hasta el Patio Bullrich. Allí se recomienda combinar con el 130, tomando en Avenida del Libertador y Basavilbaso con destino final en Palermo.

Desde el Obelisco: colectivos y subte

El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

Otra opción frecuente es partir desde el Obelisco. En ese punto, la línea 102 tiene parada en la plataforma Obelisco Norte, mientras que el colectivo 59 permite llegar hasta el área del Paseo El Rosedal, combinando a la altura del Hospital Rivadavia.

El sistema de subtes también facilita el acceso al evento. Una posibilidad es tomar la línea B desde Carlos Pellegrini hasta Uruguay, y luego conectar con el 102 en la intersección de Paraná y Corrientes.

Quienes prefieran la línea D, pueden viajar desde 9 de Julio hasta Callao y, desde allí, tomar el colectivo 37 en Avenida Callao y Córdoba con dirección a Palermo.

Recomendaciones para el día del evento

El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

Por la cantidad de público prevista, se recomienda salir con tiempo, prestar atención a los desvíos señalizados y priorizar el transporte público frente al uso de auto particular.

El Road Show marcará una jornada especial para los seguidores de Colapinto, que podrán ver de cerca al piloto argentino en acción en un entorno urbano y de acceso gratuito.

Se espera una convocatoria masiva: estiman hasta medio millón de personas

La organización del Road Show de Franco Colapinto prevé una asistencia muy superior a la de otros eventos deportivos recientes en la ciudad. Según estimaciones oficiales, se espera que alrededor de 500.000 personas se acerquen a lo largo del domingo 26 de abril a la zona del Monumento a los Españoles, entre Palermo y Recoleta.

Ese cálculo fue uno de los factores que llevó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ampliar el trazado original del circuito callejero y a reforzar el operativo de tránsito y seguridad en los días previos y durante el evento. La expectativa de público incluye tanto a quienes accedan a sectores gratuitos como a los que cuenten con entradas para áreas pagas.

Franco Colapinto realizará un roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

El auto de Fórmula 1 llegó a la Argentina por barco y con una logística mínima

El Lotus E20 que manejará Franco Colapinto en el Road Show fue trasladado a la Argentina por vía marítima desde Enstone, Inglaterra, la base operativa del equipo Alpine. A diferencia de los fines de semana de carrera, en los que el material viaja por avión, la escudería optó por un envío más lento y económico, acorde a una exhibición sin urgencias deportivas.

El operativo también fue reducido al mínimo: al país arribó un equipo técnico de cinco o seis mecánicos, los mismos que Alpine utiliza habitualmente en road shows internacionales como Goodwood o Miami. Esa estructura acotada fue posible porque el E20 es un auto probado, confiable y mucho más simple de operar que los monoplazas actuales de Fórmula 1, lo que permitió simplificar la logística sin resignar seguridad.