Turismo, actividades al aire libre y caminatas, ¿sí o no?:

Clima agradable para el Día del Trabajador. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, se presentará con condiciones mayormente favorables en Buenos Aires. El pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin lluvias significativas.

Se espera una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que rondará los 23 grados, con una probabilidad de precipitaciones muy baja. Este escenario configura un clima templado, sin extremos, ideal para disfrutar del día.

Por estas condiciones, el feriado aparece como una oportunidad ideal para realizar actividades o paseos al aire libre, ya sea caminatas, recorrer algún pueblito desconocido o picnics en plazas, sin mayores preocupaciones por el clima.

Clima el 1° de mayo. Foto: SMN.

Pronóstico extendido día por día en Buenos Aires

Martes 28: cielo algo nublado. Mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. Jornada agradable, con tarde templada apta para actividades al aire libre.

Miércoles 29: mayor presencia de nubes. Mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Día templado, ideal para salir, aunque con menos sol.

Jueves 30: parcialmente nublado. Mínima de 10 °C y máxima de 22 °C. Buenas condiciones generales, apto para paseos.

Viernes 1° de mayo (Día del Trabajador): cielo parcialmente nublado. Mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. Uno de los mejores días del período, ideal para actividades al aire libre.

Sábado 2: algo nublado. Mínima de 12 °C y máxima de 20 °C. Agradable, con mañana fresca.

Domingo 3: parcialmente nublado. Mínima de 9 °C y máxima de 20 °C. Buen día para salir, con aire más fresco.

Clima agradable para el Día del Trabajador. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Alertas del SMN para algunas provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este martes 28 de abril que abarcan distintas regiones del país. Según el mapa oficial, gran parte del centro y sur de la Argentina se encuentra bajo alerta amarilla, mientras que el resto del territorio presenta condiciones estables.

La advertencia de nivel amarillo implica la posible presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, como vientos intensos, lluvias persistentes o nevadas, especialmente en zonas de la Patagonia y sectores de la región pampeana.

Alertas del SMN. Foto: SMN.

En contraste, el norte y buena parte del centro-este del país se mantienen sin alertas, con un panorama climático más estable y sin riesgos significativos.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones en las áreas afectadas, ante eventuales complicaciones derivadas de las condiciones del tiempo.