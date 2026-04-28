Pronóstico en Viedma: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Viedma se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Viedma o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 2° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Viedma
Hoy en Viedma se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 32 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Viedma.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:55
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|10h 27m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Viedma
¿Cómo estará el tiempo hoy en Viedma?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Viedma indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Viedma?
El sol sale hoy en Viedma a las 07:55 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Viedma?
El índice UV máximo esperado para hoy en Viedma es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Viedma?
El pronóstico para hoy en Viedma indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Viedma?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Viedma soplarán a una velocidad de 32 - 58 km/h.
Ubicación de Viedma
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|5°
|Noroeste 4 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|3°
|1°
|Noroeste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|3°
|0°
|Noroeste 13 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|3°
|1°
|Noroeste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|2°
|0°
|Noroeste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|3°
|0°
|Noroeste 11 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|5°
|Oeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|7°
|5°
|Oeste 9 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|8°
|6°
|Noroeste 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|10°
|10°
|Noroeste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Noroeste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|16°
|16°
|Noroeste 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|17°
|Noroeste 23 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|17°
|17°
|Noroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Noroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Noroeste 21 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Noroeste 22 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Noroeste 24 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Noroeste 26 - 44 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Noroeste 27 - 45 km/h
|90% 2.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Noroeste 30 - 52 km/h
|90% 2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Noroeste 32 - 58 km/h
|40% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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