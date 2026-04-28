Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:01
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

Si vivís en Viedma o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Viedma

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Noroeste 22 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Noroeste 27 - 45 km/h
Lluvia
90% 2.1 mm

Hoy en Viedma se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 32 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Viedma.

Máxima: 18°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Viedma

¿Cómo estará el tiempo hoy en Viedma?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Viedma indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Viedma?

El sol sale hoy en Viedma a las 07:55 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Viedma?

El índice UV máximo esperado para hoy en Viedma es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Viedma?

El pronóstico para hoy en Viedma indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Viedma?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Viedma soplarán a una velocidad de 32 - 58 km/h.

Ubicación de Viedma

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 13 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 11 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noroeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noroeste 23 - 44 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noroeste 22 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Noroeste 21 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Noroeste 22 - 39 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Noroeste 24 - 41 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Noroeste 26 - 44 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Noroeste 27 - 45 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Noroeste 30 - 52 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noroeste 32 - 58 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.