Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
11°
Viento
Este 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Noreste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:41 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 4 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Este 4 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Este 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Este 6 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Norte 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Norte 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Norte 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.