Hoy en Ushuaia se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 7°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ushuaia.