Pronóstico en Ushuaia: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Ushuaia se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Ushuaia o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 7°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 2° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Ushuaia
Hoy en Ushuaia se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 7°.
Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ushuaia.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:48
|Puesta del sol
|18:11
|Horas de luz
|9h 23m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Ushuaia
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ushuaia?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Ushuaia indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 7°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ushuaia?
El sol sale hoy en Ushuaia a las 08:48 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 9h 23m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ushuaia?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ushuaia es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ushuaia?
El pronóstico para hoy en Ushuaia indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ushuaia?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Ushuaia soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.
Ubicación de Ushuaia
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|5°
|Norte 6 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|6°
|3°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|6°
|5°
|Oeste 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|6°
|5°
|Oeste 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|6°
|5°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|7°
|5°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|3°
|2°
|Norte 6 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|3°
|2°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|3°
|2°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|3°
|2°
|Norte 5 - 25 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|3°
|2°
|Norte 5 - 23 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|5°
|3°
|Norte 8 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|5°
|4°
|Norte 7 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|5°
|4°
|Norte 7 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|5°
|3°
|Norte 8 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|5°
|3°
|Norte 8 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|4°
|3°
|Norte 7 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|3°
|3°
|Norte 5 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|3°
|2°
|Noroeste 4 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|2°
|2°
|Noroeste 3 - 16 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|2°
|2°
|Noroeste 3 - 13 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|3°
|3°
|Noroeste 2 - 11 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|2°
|3°
|Noroeste 3 - 7 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|2°
|3°
|Noroeste 2 - 8 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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