Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:01
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

Si vivís en Ushuaia o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Ushuaia

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 7 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 2 - 11 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm

Hoy en Ushuaia se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ushuaia.

Máxima: 7°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:48
Puesta del sol18:11
Horas de luz9h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Ushuaia

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ushuaia?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Ushuaia indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Ushuaia?

El sol sale hoy en Ushuaia a las 08:48 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 9h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ushuaia?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ushuaia es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ushuaia?

El pronóstico para hoy en Ushuaia indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ushuaia?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Ushuaia soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Ushuaia

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 6 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 6 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 6 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 5 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 5 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 8 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 8 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 7 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 5 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 Noroeste 4 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 3 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 3 - 13 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 2 - 11 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 3 - 7 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 2 - 8 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.