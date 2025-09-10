Pasaportes argentinos defectuosos: cómo conseguir gratis uno nuevo y de forma inmediata si tenés un viaje urgente

Ante la detección de una falla en la tinta de seguridad en miles de pasaportes, el RENAPER activó un operativo especial para evitar inconvenientes migratorios. Conocé los centros habilitados en todo el país para renovarle de forma sencilla.

Pasaporte argentino. Foto: Argentina.gob.ar

Si contás con un pasaporte de la serie AAL y necesitás viajar de forma urgente dentro de los próximos 7 días, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pone a tu disposición un servicio gratuito de reposición inmediata de tu documento.

Ante la detección de una falla en la tinta de seguridad en miles de pasaportes, el organismo activó un operativo especial para evitar inconvenientes migratorios. El primer paso es verificar si tu pasaporte está dentro de las tandas potencialmente afectadas.

El trámite puede hacerse de forma sencilla enviando un mensaje al chatbot oficial de RENAPER por WhatsApp al +54 9 11 5126-1789. Según averiguó ‘Noticias Argentinas’, el sistema te informará si tu documento requiere revisión.

El RENAPER activó un operativo especial para evitar inconvenientes migratorios. Foto: NA.

Si tu pasaporte arroja una “observación” en la verificación de WhatsApp y tenés que viajar en los próximos 7 días, podés acercarte a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus.

Allí, el trámite de verificación y, de ser necesario, la reposición del pasaporte se realiza en el acto y de forma gratuita, demorando entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados en todo el país para renovar el pasaporte

CABA (Aeroparque Jorge Newbery) : todos los días, las 24 horas del día.

CABA (Buquebus) : de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y feriados de 09:00 a 19:00.

Ezeiza (Ministro Pistarini) : todos los días, las 24 horas del día.

Córdoba (Ingeniero Ambrosio Taravella) : lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 09:00 a 19:00.

Mendoza (Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo”) : lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 09:00 a 19:00.

Rosario (Internacional Islas Malvinas) : lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 09:00 a 19:00.

Salta (General Martín Miguel de Güemes): lunes a viernes de 08:00 a 14:00.

La reposición del pasaporte se realiza en el acto y de forma gratuita, demorando entre 2 y 6 horas. Foto: NA.

Quienes no tienen un viaje inmediato, pero desean revisar su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR), Paseo Colón – Av. Paseo Colón 1093, CABA, o en el Registro Civil más cercano a su domicilio en el interior del país.