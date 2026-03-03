Aumento del DNI y del pasaporte. Foto: argentina.gob.ar

El Ministerio del Interior oficializó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo. La medida, establecida mediante la Resolución 19/2026, alcanza a los trámites vinculados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y otros servicios registrales, y tiene como objetivo sostener la prestación eficiente de los servicios en un contexto de creciente demanda y digitalización.

La normativa dejó sin efecto el artículo 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025, dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. Según se detalló oficialmente, la actualización responde a lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificatorias, que regula las tasas por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios que brinda el organismo.

RENAPER. Foto: argentina.gob.ar

¿Cuánto costará tramitar el DNI?

Desde el Gobierno señalaron que la adecuación tarifaria se fundamenta en la necesidad de garantizar la sustentabilidad operativa del sistema, en especial ante el incremento en el uso de herramientas digitales y los servicios de validación de identidad.

En el caso de personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito si se tramita dentro de los primeros seis meses de vida. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones obligatorias a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un valor de $10.000.

Los nuevos ejemplares solicitados por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también costarán $10.000. Para quienes requieran una entrega más rápida, se establecieron recargos: el trámite exprés tendrá un adicional de $16.000 (total $26.000); la modalidad 24 horas sumará $31.000 (total $41.000); y el servicio al instante -disponible solo en oficinas habilitadas- implicará un adicional de $47.000, lo que eleva el total a $57.000.

Aumento del DNI. Foto: El Litoral

En cuanto a personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales costarán $20.000. La tarifa alcanza tanto a ciudadanos del MERCOSUR como de otros Estados, ya sean menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente. También tendrán un valor de $20.000 los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio.

El esquema incluye además servicios digitales de validación de identidad y verificación de datos a través de tecnología API REST y convenios con organismos. La verificación de vigencia de DNI, validación de datos y avisos de fallecimiento tendrá un costo de $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales; $35 para volúmenes de entre 40.000 y 2 millones; y $20 para consumos superiores. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte costarán $70 cada una. Para dependencias de la Administración Pública Nacional se fijaron tarifas reducidas, de entre $2 y $7 por transacción, según volumen y tipo de servicio.

Entre otros valores, las copias autenticadas de constancias y suministros de información especializada costarán entre $8.000 y $9.000. Los peritajes sobre DNI tendrán un arancel de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple. Las credenciales diplomáticas, consulares y de organismos internacionales costarán $31.000, mientras que la autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario tendrá un valor de $30.000.

¿Cuánto pasará a costar la entrega del pasaporte?

El pasaporte ordinario con entrega regular costará $100.000. El trámite exprés sumará $100.000 adicionales (total $200.000) y la resolución inmediata implicará un recargo de $230.000 (total $330.000). También se fijó en $100.000 el valor del pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas.

Aumento del pasaporte. Foto: Foto generada con IA

El cuadro contempla exenciones para organismos públicos, personas sin recursos, rectificaciones registrales de sexo o cambio de nombre y reposiciones por errores formales dentro de los noventa días de la entrega.