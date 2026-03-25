Ciudadanía española. Foto: REUTERS.

Las autoridades de España avanzan con la tercerización de la carga de datos de expedientes en papel al sistema digital, ante el colapso administrativo a raíz de la avalancha de solicitudes de ciudadanía.

La decisión apunta a descomprimir una situación crítica que afecta, principalmente, al Consulado General en Buenos Aires, donde se concentra el mayor volumen de trámites a nivel global.

ómo tramitar la ciudadanía española. Foto: Unsplash.

La ampliación del acceso a la nacionalidad española a partir de la Ley de Memoria Democrática

Todo este fenómeno del colapso administrativo se originó a partir de la implementación de la Ley de Memoria Democrática, que logró ampliar el acceso a la nacionalidad española para descendientes de exiliados. Esta iniciativa impulsó una demanda récord.

Por ejemplo, solo en Buenos Aires se acumularon más de 645.000 solicitudes y, si esto se compara con el resto del mundo, hubo 876.000 casos, evidenciando la importancia de los requerimientos argentinos.

Frente a este escenario, el Consejo de Residentes Españoles adelantó que se están definiendo los detalles operativos para implementar un sistema de tercerización que permita digitalizar más rápidamente los expedientes. En la actualidad, la documentación acumulada equivale a unas 56 toneladas de papel.

Respecto del proceso, las autoridades consulares confirmaron que cada trámite se gestiona de forma individual y siguiendo un orden cronológico.

Ciudadanía española/Ley de Memoria. Foto: EFE/Fernando Bizerra JR.

También desde el consulado reconocen limitaciones en los sistemas informáticos actuales, que no logran procesar con suficiente rapidez el volumen de solicitudes. Por ello, se busca realizar mejoras en la infraestructura tecnológica y en la conectividad, además de la incorporación de nuevos recursos humanos.

Respecto a los tiempos de resolución, no hay plazos definitivos.

A tener en cuenta: quienes optan por la ciudadanía por residencia deben cumplir requisitos específicos; esto quiere decir, acreditar entre uno y dos años de permanencia legal en España, carecer de antecedentes penales y demostrar integración en la sociedad.