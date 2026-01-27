Los pasaportes más poderosos del mundo en 2026:

Los pasaportes más poderosos del mundo en 2026. Foto: Unsplash.

El ranking Henley Passport Index 2026 volvió a ubicar a Singapur como el país con el pasaporte más poderoso del mundo. Sus ciudadanos pueden viajar sin visa a 192 destinos, la cifra más alta del planeta.

En el segundo lugar aparecen Japón y Corea del Sur, con acceso libre a 188 países, mientras que el tercer puesto lo comparten cinco europeos: Dinamarca, España, Luxemburgo, Suecia y Suiza, cuyos pasaportes permiten ingresar sin visado a 186 destinos.

Los ciudadanos de Singapur pueden viajar sin visa a 192 destinos. Foto: Unsplash.

El índice, elaborado con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), mide cuántos países puede visitar una persona sin tramitar visa o con visa al llegar. El ranking se actualiza cada año según cambios en acuerdos diplomáticos y condiciones internacionales.

El liderazgo de Singapur se mantiene por tercer año seguido gracias a su activa política exterior y una amplia red de acuerdos de reciprocidad. Japón y Corea del Sur también se benefician de relaciones estables y una alta confianza internacional. En Europa, los convenios multilaterales siguen siendo clave para facilitar la movilidad.

Singapur es el país con el pasaporte más poderoso del mundo en 2026. Foto: Unsplash.

Otros países bien posicionados son Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Portugal con acceso a 184 destinos. El caso emiratí es llamativo: desde 2006 sumó 149 países a su lista de ingreso sin visa.

¿Qué puesto ocupa la Argentina?

En 2026, Argentina logró su mejor resultado histórico: quedó en el puesto 16, con acceso sin visa a 169 destinos. En los últimos años, se había ubicado en los puestos 17 (2025) y 16 (2024), consolidándose como uno de los pasaportes más fuertes de América Latina.

Argentina logró su mejor resultado histórico: quedó en el puesto 16, con acceso sin visa a 169 destinos. Foto: Unsplash.

El país con el pasaporte más limitado

En el otro extremo del ranking está Afganistán, cuyos ciudadanos solo pueden ingresar sin visa a 24 países. Entre los más limitados, también figuran: Irak, Pakistán y Siria afectados por aislamientos internacionales, conflictos y sanciones.

Las diferencias entre pasaportes muestran cómo la política, estabilidad y diplomacia influyen directamente en las oportunidades de viajar, hacer negocios, estudiar o, simplemente, conocer el mundo.

Los 10 países con los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

El pasaporte de Estados Unidos cierra el Top Ten en el puesto 10 del ranking. Foto: Unsplash.