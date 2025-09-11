Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Esta mañana, Santa Fe amanecerá con un clima moderadamente fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, así que no olvides llevar un abrigo si sales temprano. Se espera un leve aumento en la humedad, alcanzando un 85%. El viento estará presente con una velocidad promedio de 11 km/h, lo cual podría hacer que se sienta un poco más frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con un incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18.5°C. Aunque se anticipan periodos de nubosidad con cielos parcialmente cubiertos, no se esperan precipitaciones, con una probabilidad de 0% para el día de hoy. Hacia la noche, la sensación térmica comenzará a descender, por lo que se recomienda tener una chaqueta a mano si planeas salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:59 y el atardecer a las 18:06, ofreciendo un día moderadamente largo. Estos horarios son ideales para quienes planifican actividades al aire libre y desean disfrutar del día al máximo.