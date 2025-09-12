Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de septiembre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con un tiempo mayormente soleado durante la mañana. Las temperaturas mínimas arrancarán en 4.2°C, y alcanzarán un máximo de 18.4°C. Los vientos serán moderados del sureste, con una velocidad de hasta 13 km/h. La humedad será elevada durante la mañana, alcanzando hasta un 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, se espera que el cielo continúe mayormente despejado. No hay probabilidad de precipitación durante todo el día, lo que permite planificar actividades al aire libre. Sin embargo, se sugiere tener abrigos para las horas nocturnas ya que las temperaturas descienden por la noche hacia los 4.2°C. Los vientos se mantendrán estables, sin superar los 10 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de septiembre de 2025

El amanecer en Jujuy será a las 08:01, mientras que el atardecer llegará a las 18:41. Estos horarios brindan un día con bastante luz solar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.