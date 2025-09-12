Revelaron como será la remera oficial de la Maratón de Buenos Aires: arranca la cuenta regresiva
La Maratón de Buenos Aires es uno de los eventos más esperados del calendario runner. No solo convoca a participantes de todas las provincias, sino también a corredores de distintas partes del mundo, que llegan con un mismo objetivo: completar los 42 kilómetros en la gran ciudad.
En vísperas del evento, y para alegría de los atletas, ya se presentó la remera oficial, cuyo diseño superó todas las expectativas y mantiene la línea de la Media Maratón realizada en agosto.
Así será la remera de la Media Maratón de Buenos Aires
Como era de esperarse, Adidas y la Asociación Ñandú, que organiza el evento, no decepcionaron. Para esta edición, apostaron por un diseño que se llevó todas las miradas: una remera verde vibrante que transmite energía, frescura y pura motivación para salir a la calle a sumar kilómetros.
Cabe destacar que, como todos los años, el diseño es el mismo que el de la Media Maratón de Buenos Aires, pero sin mangas, ya que el clima de septiembre invita a correr más ligero.
Con sus 42 kilómetros, la Maratón de Buenos Aires se consolida como una de las carreras preferidas por quienes buscan disfrutar del recorrido y vivir la ciudad a otro ritmo. Además, su circuito plano la convierte en el escenario ideal para que los atletas busquen mejorar sus marcas personales.
Media Maratón de Buenos Aires 2025: fecha, horario y lugar de largada
Además del lanzamiento de la remera, ya se confirmó el horario de largada para el domingo 21 de septiembre. El evento comenzará a las 7 de la mañana y, al igual que el año pasado, la largada se realizará en formato de olas, partiendo desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego,
Este tipo de largada permite un inicio más ordenado y cómodo para los corredores, evitando aglomeraciones, roces innecesarios y ayudando a mantener el ritmo desde los primeros metros. Las inscripciones todavía siguen abiertas para disfrutar de un evento único en el mundo del running.
De esta forma, comienza oficialmente la cuenta regresiva para la Maratón Internacional de Buenos Aires, un evento que no solo desafía a los corredores a completar los 42 kilómetros, sino que también convierte a la ciudad en una verdadera fiesta del deporte, la pasión y la energía runner.