Cambia el clima y se adelanta la primavera: cuándo habrá temperaturas de 22 grados en la Ciudad de Buenos Aires

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una modificación importante en el tiempo, con la posible despedida del frío.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Damián Dopacio.

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores atraviesa jornadas marcadas por el frío en el comienzo de septiembre 2025. Sin embargo, esto puede cambiar en los próximos días, de acuerdo con las previsiones del pronóstico.

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la próxima semana tendrá un notable aumento en la temperatura, con cifras que muestran la cercanía de la primavera en el AMBA.

Se adelanta la primavera. Foto: NA

Las previsiones señalan que el martes 9 y miércoles 10 de septiembre serán los días más calurosos de la semana, con máximas de 22 grados ambas jornadas. Esto hará que haya que contar con menos abrigos, a diferencia de los últimos días, donde el frío fue protagonista.

En detalle, se espera que el martes 9 tenga un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con una variación en el termómetro de entre 9 y 22 grados. El pico se dará durante la tarde, donde se podrá salir a la calle en remera si el pronóstico cumple con su previsión.

La próxima semana volverá el calor, con 22 grados de máxima en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Finalmente, el miércoles 10 llegará el día más caluroso, ya que la máxima se repetirá, aunque la mínima subirá hasta los 13 grados. El cielo estará entre mayormente nublado y nublado a lo largo de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Esta buena noticia para los amantes de los climas cálidos resulta como un alivio tras una seguidilla de días fríos, incluso durante el fin de semana.

Cómo estará el clima este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico extendido de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN