Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Entre Ríos, el clima anticipa un día con cielo despejado y temperaturas que variarán entre los 7.8°C en las primeras horas del día hasta alcanzar unos 17.2°C en las horas del mediodía. Durante este período, la humedad alcanzará un nivel de hasta 76%, y los vientos se encargarán de barrer la región con velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría hacer sentir un fresco adicional durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde, se espera que el clima mantenga su patrón de cielos mayormente despejados. Las temperaturas podrían llegar nuevamente a un máximo de 17.2°C, con la humedad bajando ligeramente. Los vientos parecerán disminuir, con una velocidad promedio de 10 km/h hacia la noche, asegurando un descenso tranquilo hacia unas temperaturas más frescas que rondarán los 7°C.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte de Entre Ríos a las 7:58 AM, proporcionando un amanecer claro para comenzar el día. En la noche, se pondrá a las 6:05 PM. Mientras tanto, la luna hará su aparición a las 7:27 AM, para luego desaparecer del cielo a las 5:22 PM, permitiendo una noche sin su luz directa.