Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Pronóstico diario
martes, 16 de septiembre de 2025, 06:06

Condiciones climáticas de la mañana

La mañana en Río Negro se presenta relativamente tranquila. El clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 6.8°C. La humedad alcanzará valores máximos del 82%, lo que sumado a vientos del suroeste a 22 km/h podría hacer sentir más fresco de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, las condiciones serán similares, manteniéndose un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas se aproximarán a los 17.1°C durante la tarde, mientras que por la noche se espera que estas desciendan. La velocidad del viento se moderará y no se esperan grandes variaciones en la humedad. No se prevén precipitaciones para lo que resta del día, por lo que podrá disfrutar de las actividades al aire libre con menos preocupación.