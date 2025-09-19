Se vienen las tormentas: a que hora llueve hoy viernes 19 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su pronóstico del clima. Qué pasa el fin de semana.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico del clima para este viernes 19 de septiembre, que contará con el cielo nublado y la presencia de las lluvias.

Además, el SMN determinó cómo estará el tiempo este fin de semana, ya que el domingo se celebra el Día de la Primavera, fecha característica en la que se realizan actividades al aire libre.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

A qué hora llueve hoy en CABA

Según el organismo, el clima de este viernes será:

Mañana: se esperan 20 grados y tormentas, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora, los cuales se mantendrán durante todo el día.

Tarde: la temperatura se elevará a los 21 °C y las tormentas pasarán a ser aisladas.

Noche: se espera un cielo mayormente nublado, con bajas probabilidades de precipitación y una temperatura de 19 grados.

Cómo estará el clima el fin de semana