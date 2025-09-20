No solo las tormentas: sorpresiva alerta por nieve para dos provincias este sábado 20 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hay dos territorios bajo advertencia por la llegada de nevadas.

Nieve en Argentina. Foto: NA

Las tormentas que golpean a distintas regiones de Argentina despiden al invierno con condiciones poco favorables. Sin embargo, este sábado 20 de septiembre no será el único fenómeno que golpee el territorio, ya que también hay una alerta vigente por nieve.

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay dos provincias bajo alerta amarilla por nevadas. Esto muestra un panorama frío en algunas regiones, más allá de las temperaturas primaverales que se experimentan en Buenos Aires y alrededores.

La tormenta de Santa Rosa afecta a Mendoza. Foto: Gentileza Los Andes.

Además de las tormentas: las dos provincias bajo alerta por nevadas

En detalle, el SMN indicó que las zonas cordilleranas de Neuquén y Mendoza se encuentran bajo alerta por la llegada de la nieve. Este fenómeno se dará desde la mañana y permanecerá en ambos territorios hasta las primeras horas del domingo 21.

“El área será afectada por nevadas persistentes, de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas”, detalla el texto publicado por la entidad.

Alerta por nieve en dos provincias. Foto: SMN

Además, aclararon sobre la desmejora en las condiciones: “Dado que se además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión”.

Justamente, Mendoza tiene algunos sectores bajo alerta amarillo pero por vientos zonda. para la mañana y tarde de este sábado 20. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, explicaron.

Fuerte vientos en Argentina.

Alertas por tormentas para nueve provincias de Argentina

Desde el comienzo del día, distintos sectores se ven afectados por una importante alerta por tormentas, que en algunas provincias tendrá también granizo y actividad eléctrica.

En detalle, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero y Corrientes están bajo alerta amarillo. Por otro lado, Buenos Aires y Entre Ríos tienen la advertencia naranja, con mayor gravedad. El resto de las provincias, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, reparten su territorio entre los colores amarillo y naranja.

Nueve provincias bajo alerta por tormentas. Foto: SMN

Cuando la advertencia es amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional indica que se acercan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Sin embargo, la naranja hace referencia a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.