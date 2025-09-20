Alerta naranja en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas y el granizo este sábado 20 de septiembre
Este sábado 20 de septiembre está atravesado por fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico indicó que hay alerta naranja, que impacta sobre toda la provincia bonaerense, por lo que se esperan importantes complicaciones climáticas, como la caída de granizo.
Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este sábado se esperan tormentas desde la tarde, aunque la mayor intensidad se dará por la noche, por lo que se elevó el nivel de alerta.
En detalle, el SMN apuntó que hay una advertencia amarilla para la tarde, que afecta tanto a CABA como al resto de la PBA. “El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, indicaron.
Además, mencionaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.
A qué hora llega el granizo a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
Sin embargo, el pronóstico se agrava para la noche de este sábado 20 de septiembre. Las últimas horas del día tendrán las tormentas más poderosas, con una probabilidad del 100%.
“El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”, advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Con más intensidad que las lluvias de la mañana y tarde, explicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.
Además de las precipitaciones, se esperan importantes ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora.
Fuertes tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones ante una alerta naranja
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.