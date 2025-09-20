Alerta naranja en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas y el granizo este sábado 20 de septiembre

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se darán importantes lluvias durante toda la jornada.

Lluvia y viento en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Este sábado 20 de septiembre está atravesado por fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico indicó que hay alerta naranja, que impacta sobre toda la provincia bonaerense, por lo que se esperan importantes complicaciones climáticas, como la caída de granizo.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este sábado se esperan tormentas desde la tarde, aunque la mayor intensidad se dará por la noche, por lo que se elevó el nivel de alerta.

Alerta por tormentas y granizo. Foto: NA.

En detalle, el SMN apuntó que hay una advertencia amarilla para la tarde, que afecta tanto a CABA como al resto de la PBA. “El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, indicaron.

Además, mencionaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

A qué hora llega el granizo a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Sin embargo, el pronóstico se agrava para la noche de este sábado 20 de septiembre. Las últimas horas del día tendrán las tormentas más poderosas, con una probabilidad del 100%.

El pronóstico del tiempo para este sábado 20 de septiembre. Foto: SMN

“El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”, advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Con más intensidad que las lluvias de la mañana y tarde, explicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Alerta naranja por tormentas fuertes para Buenos Aires. Foto: SMN

Además de las precipitaciones, se esperan importantes ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora.

Fuertes tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones ante una alerta naranja