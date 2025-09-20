Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para hoy en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en la Ciudad De Buenos Aires, se anticipa un día con clima parcialmente nuboso. En la mañana, experimentaremos temperaturas alrededor de 8.6°C, lo que requiere considerar abrigarse adecuadamente al salir. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, proporcionando un respiro a los días lluviosos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo nubosas, con temperaturas alcanzando un máximo de 16°C. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas alcanzando hasta 8 km/h. La humedad relativa rondará el 78%, siendo un día ciertamente húmedo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Dado el nivel de humedad y los cambios de temperatura, se recomienda llevar siempre un abrigo ligero y protegerse del viento. Además, no será necesario un paraguas hoy, pero mantener uno cerca puede ser útil si las nubes deciden soltar alguna gota inesperada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

Para los apasionados de las observaciones astronómicas, el amanecer en Ciudad de Buenos Aires está previsto a las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50. Estas ventanas ofrecen un excelente momento para disfrutar al aire libre antes de que caiga la noche.