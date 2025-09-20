Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima se presenta principalmente parcialmente nuboso. Las temperaturas irán desde los 8°C por la mañana, aumentando durante el día hasta alcanzar una máxima de 18.8°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad media de hasta 19 km/h de dirección sur este. La humedad alcanzará un valor máximo del 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las condiciones climáticas de Corrientes continuarán siendo similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que disminuirán gradualmente. Por la tarde, la máxima será de aproximadamente 18°C y se espera que los vientos permanezcan constantes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda llevar una chaqueta ligera debido al fresco de la mañana y a las temperaturas nocturnas. Además, estar atento a cambios en la dirección del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 07:42 AM y se pondrá a las 06:08 PM.