¿Cómo funcionan hoy las Islas Malvinas? Foto: Unsplash.

Puerto Argentino ya no puede leerse únicamente desde la memoria de la guerra de 1982. A 44 años del conflicto del Atlántico Sur, la capital de las Islas Malvinas expone otra dimensión del territorio bajo ocupación británica: una comunidad atravesada por la inmigración, una economía sostenida por la pesca y una estructura militar que continúa siendo clave para el control estratégico del archipiélago.

La primera impresión al recorrer la ciudad rompe con la idea de un lugar detenido en el tiempo. Hay símbolos británicos, memoriales de guerra y referencias constantes al conflicto, pero también hay supermercados, bares, oficinas públicas, talleres, vehículos de trabajo y una actividad cotidiana que funciona con relativa normalidad. La disputa por la soberanía no aparece solamente en los discursos políticos: también se expresa en la manera en que el territorio está organizado, administrado y sostenido económicamente.

Una postal de las Islas Malvinas hoy. Foto: Wikimedia Commons

Puerto Argentino conserva la escala de una pequeña comunidad. Las casas bajas, los edificios administrativos, las escuelas y la costanera ordenan la vida urbana en un espacio reducido. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila existe una estructura económica, logística y militar mucho más compleja de lo que se percibe a simple vista.

Uno de los puntos centrales para comprender el presente de las islas se encuentra fuera del casco urbano. A varios kilómetros de la ciudad opera la Base Aérea Monte Agradable, construida por el Reino Unido después de la guerra y convertida desde entonces en el principal núcleo militar británico en Malvinas.

Presencia militar británica notable en Puerto Argentino

Desde allí operan cazas Eurofighter Typhoon FGR4, aviones de transporte y reabastecimiento como los Voyager y los A400M Atlas, además de sistemas de radar, infraestructura logística y personal militar permanente. Aunque en el centro urbano la presencia castrense no sea constante en cada esquina, el dispositivo militar británico se percibe en los accesos, en el movimiento aéreo y en la infraestructura estratégica desplegada en las islas.

Fuerzas británicas en Malvinas. Foto: Escenario Mundial

La convivencia entre vida civil y estructura militar es una de las características más visibles del Puerto Argentino actual. La ciudad parece funcionar con la lógica de una pequeña capital administrativa, pero esa normalidad cotidiana se sostiene sobre una arquitectura de defensa que continúa plenamente activa y que sigue siendo una pieza clave del control británico sobre el Atlántico Sur.

Cada vez más extranjeros en las Malvinas

Otra de las transformaciones más evidentes aparece en la composición social de la población. En supermercados, restaurantes, comercios y servicios, buena parte de las interacciones cotidianas no ocurren necesariamente con isleños, sino con trabajadores migrantes que sostienen gran parte del funcionamiento diario de la ciudad.

Durante los recorridos por Puerto Argentino aparecen con claridad comunidades filipinas, chilenas y nepalíes, entre otras nacionalidades que forman parte del paisaje social contemporáneo de las islas. El dato no es menor: para muchos visitantes argentinos, el contacto cotidiano transcurre más con trabajadores extranjeros que con habitantes nacidos en Malvinas.

Los datos censales locales reflejan ese cambio demográfico. Aunque la población total de las islas sigue siendo reducida, el censo de 2021 muestra una presencia creciente de personas nacidas fuera del archipiélago. Reino Unido y Santa Elena continúan entre los principales lugares de origen, pero también crecen comunidades provenientes de Filipinas, Chile y otros países vinculados al funcionamiento económico local.

Hoy, ¿cómo se mueve la economía de las Malvinas?

La economía de Puerto Argentino tampoco se explica únicamente por el tamaño del pueblo. La pesca continúa siendo el principal motor económico de las islas. Licencias pesqueras, logística marítima, movimiento portuario y servicios asociados forman parte de un circuito económico que excede ampliamente la escala visible de la ciudad.

Desde la mirada argentina, este punto resulta especialmente sensible. La actividad pesquera se sostiene sobre licencias otorgadas unilateralmente por la administración británica en aguas cuya soberanía es disputada por la Argentina. Buenos Aires considera ilegítima la explotación de recursos naturales en la zona mientras continúe la ocupación británica.

En ese esquema participan flotas extranjeras vinculadas principalmente a empresas españolas -sobre todo gallegas-, además de embarcaciones procedentes de Corea del Sur y Taiwán. Puerto Argentino funciona así como centro político, administrativo y logístico de una economía basada en los recursos del Atlántico Sur.

Las Islas Malvinas.

Fuera de la temporada turística, la ciudad tampoco se presenta como un destino dominado por visitantes o cruceros. La imagen cotidiana es la de una localidad funcionando con ritmo propio: comercios abiertos, trámites administrativos, trabajadores, movimiento portuario y rutinas diarias alejadas de la lógica turística.

A 44 años de la guerra, Puerto Argentino cambió. Hay nuevas dinámicas migratorias, una economía pesquera consolidada y una infraestructura militar moderna que estructura el control británico sobre las islas. Pero detrás de esa aparente normalidad persiste una realidad política de fondo: Malvinas continúa siendo una causa argentina abierta y un territorio atravesado por una disputa de soberanía que sigue vigente en cada dimensión de la vida cotidiana.