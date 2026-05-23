Un camión chocó y derrumbó un puente peatonal en la autopista Panamericana:

Choque de un camión contra un puente peatonal en la Panamericana. Foto: X

Un camión arenero chocó contra un puente peatonal de la autopista Panamericana a la altura de Escobar y provocó la caída de la estructura y el posterior choque de otros vehículos.

El incidente ocurrió este sábado sobre el kilómetro 51.500 del Ramal Campana de la mencionada autovía cuando el vehículo de carga conducido por un hombre de 49 años perdió el control por la explosión de uno de sus neumáticos.

A raíz de este desperfecto mecánico, el camión cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares de un puente peatonal, lo que provocó daños en la estructura y su posterior caída sobre el asfalto.

Choque de un camión contra un puente peatonal en la Panamericana. Foto: X

En ese momento, justo pasaba otro camión con acoplado que quedó atrapado debajo del puente, lo que obligó a un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y de asistencia vial en el lugar del siniestro.

Personal de bomberos de Escobar, Policía y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y atendieron al conductor del segundo camión y a un hombre que conducía un Ford Fiesta que solo sufrió daños materiales.

Con respecto a las consecuencias sobre los involucrados, las fuentes oficiales indicaron que ninguno de los conductores tuvo que ser trasladado para su atención médica, por lo que se registraron daños materiales de consideración.

Choque de un camión contra un puente peatonal en la Panamericana. Foto: NA

Por motivos de seguridad y para facilitar las tareas de remoción de los bloques de hormigón, por precaución se realizó un corte en ambas manos de la Panamericana desde el kilómetro 50 hasta el 51.500, donde se encuentra el incidente.

Otro accidente en el comienzo del fin de semana largo

Un violento choque entre dos autos se produjo en la intersección de las calles Arcos y Mendoza, en el barrio de Belgrano, y dejó como saldo varias personas heridas, autos estacionados afectados y destrozos materiales en las fachadas de comercios de la zona.

Accidente de tránsito en Belgrano. Foto: NA

Bomberos de la Ciudad informaron que en la intersección indicada se produjo la colisión entre un Volkswagen Voyage y un Toyota Yaris. A pesar de la gravedad del impacto, la totalidad de los ocupantes de ambos rodados descendió por sus medios antes del arribo de bomberos, quienes de inmediato iniciaron las tareas de asistencia junto con el personal médico de emergencia.

En el Volkswagen manejaba un hombre y una mujer estaba en el asiento de acompañante, mientras que en el Toyota viajaban dos hombres, todos mayores de edad.