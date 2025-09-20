Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Mendoza, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, con una probabilidad de precipitaciones muy baja, asegurando una jornada con condiciones estables. El viento soplará a lo largo de la mañana a una velocidad máxima de 22 km/h, aportando una suave brisa a la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, se anticipa un clima más despejado, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.5°C. Aunque la humedad se mantendrá alrededor del 62%, se espera que las condiciones meteorológicas sean agradables. Por la noche, las condiciones continuarán de manera similar, asegurando una jornada tranquila para eventos al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

El sol en Mendoza saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 18:35, brindando un día de unas 10 horas y media de luz. Estas observaciones astronómicas son importantes para planificar actividades desde temprano para aprovechar al máximo las horas de luz diurna.