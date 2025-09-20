Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025
Hoy en Neuquén, se prevé un clima parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 4.9°C, por lo que se recomienda salir abrigado. El viento será moderado con una velocidad media máxima de 13 km/h. La humedad relativa alcanzará un 75%, creando una sensación térmica ligeramente más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con máximas de 17°C. Los vientos continuarán soplando con una velocidad media, alcanzando los 27 km/h en ráfagas. No se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre. La humedad seguirá en niveles similares al de la mañana.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025
El sol salió a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, proporcionándonos alrededor de 9 horas y 29 minutos de luz solar.