Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Neuquén, se prevé un clima parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 4.9°C, por lo que se recomienda salir abrigado. El viento será moderado con una velocidad media máxima de 13 km/h. La humedad relativa alcanzará un 75%, creando una sensación térmica ligeramente más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con máximas de 17°C. Los vientos continuarán soplando con una velocidad media, alcanzando los 27 km/h en ráfagas. No se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre. La humedad seguirá en niveles similares al de la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

El sol salió a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, proporcionándonos alrededor de 9 horas y 29 minutos de luz solar.