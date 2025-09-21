Decretan un nuevo feriado en septiembre: quiénes tendrán un fin de semana largo

Varias localidades bonaerenses tendrán un día no laborable extra. Todos los detalles.

Los feriados que restan en el 2025. Foto: Freepik.

Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un día de descanso extra antes de que termine septiembre. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el lunes 29 de septiembre será feriado en determinadas localidades y municipios, en conmemoración de aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.

Si bien no se trata de un feriado nacional, la medida beneficiará a empleados del Banco Provincia y de la administración pública de las zonas alcanzadas por la resolución. Se trata de una disposición habitual del gobierno bonaerense, que cada año establece fechas no laborables locales para permitir a las comunidades celebrar fechas importantes de su historia o cultura.

Un grupo de trabajadores tendrá un feriado extra en septiembre. Foto: Freepik.

¿Dónde será feriado el 29 de septiembre?

Según la Resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el asueto regirá en las siguientes jurisdicciones:

San Miguel del Monte : se celebran las fiestas patronales.

General Alvarado : se conmemora el 134° aniversario de la fundación de la localidad.

San Miguel Arcángel (Adolfo Alsina): se cumplen 122 años de su fundación.

En estos casos, el feriado aplica solo para el personal público (incluyendo el Banco Provincia), y en algunos casos se extiende también al sector educativo y bancario local, aunque dependerá de las disposiciones municipales.

Para los vecinos de estas localidades, la fecha representa una oportunidad para descansar, participar de los festejos comunitarios o realizar actividades turísticas en la zona.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional?

Luego del feriado del 29 de septiembre -limitado a ciertas localidades bonaerenses-, el próximo fin de semana largo a nivel nacional será en octubre. Se trata del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre, pero que este año fue trasladado al viernes 10 para incentivar el turismo interno.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 139/2025, que permite mover feriados que caen en fin de semana al viernes anterior o lunes siguiente, con el objetivo de fomentar el descanso y la actividad turística en todo el país.

Feriados en el año. Foto: Pixabay.

Los fines de semana largos que quedan en 2025

Además del feriado largo de octubre, el calendario 2025 incluye otras fechas destacadas antes de fin de año:

Día de la Soberanía Nacional : viernes 21 al lunes 24 de noviembre

Día de la Virgen: sábado 6 al lunes 8 de diciembre

Calendario de feriados nacionales 2025 (resto del año)