Decretaron un fin de semana largo en septiembre: habrá un asueto antes del feriado del 10 de octubre

Un grupo de trabajadores tendrá la oportunidad de planear una escapadita en familia antes del próximo feriado de octubre. ¿Quiénes son?

Un grupo de trabajadores disfrutará de un nuevo fin de semana largo el viernes 12 de septiembre, el último de la temporada de invierno.

Si bien el Gobierno confirmó que el feriado del domingo 12 de octubre se pasará al viernes 10, logrando un descanso de 3 días, algunos tendrán un beneficio sin esperar hasta esa fecha para disfrutar de una escapada en familia, ya que tendrán un asueto extra.

Quiénes tendrán un fin de semana largo extra en septiembre

En esta oportunidad no es un feriado a nivel nacional, sino que se trata de un asueto para ciudadanos de Neuquén dedicado al aniversario de la ciudad.

El 12 de septiembre se celebra y conmemora la fundación de la ciudad de Neuquén en 1904. En ese sentido, implementaron dicho día como feriado, no laborable, en todo el ámbito de la ciudad de Neuquén, considerándolo día festivo para los ciudadanos e invitando al Gobierno Provincial y comunidad en general a participar activamente en la celebración y los festejos.

Así queda el calendario completo de feriados y días no laborables de 2025

El Gobierno nacional resolvió que el feriado del 12 de octubre, que este año cae en día domingo, se traslade al viernes previo, 10 de octubre, generando un fin de semana largo que no estaba contemplado en el calendario inicial de feriados de 2025.

La medida se formalizó el lunes 1 de septiembre a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos.

Octubre

Viernes 10: feriado correspondiente al 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la Raza

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos (puente)

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre