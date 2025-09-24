Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de septiembre de 2025

Condiciones climáticas

El día en Ciudad de Buenos Aires comenzará con un cielo parcialmente nuboso, lo que permitirá que la luz solar se filtre en ciertos momentos. La temperatura mínima será alrededor de 8.6°C, manteniendo el clima fresco en las primeras horas. Los vientos se mantendrán a una velocidad media de 12 km/h, aportando una sensación de frescura. La humedad relativa se situará en un 66%, lo que podría incrementar la sensación térmica para algunos.

Clima

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En el transcurso de la tarde, las temperaturas aumentarán alcanzando los 16°C. Se espera continuas condiciones de nubosidad parcial, otorgando una apariencia mixta al cielo porteño. Los vientos podrían intensificarse ligeramente alcanzando hasta 20 km/h. La atmósfera se mantendrá relativamente húmeda, aunque sin precipitaciones significativas en el pronóstico.

Al caer la noche, el termómetro descenderá gradualmente, mientras que la humedad se mantendrá constante. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo generalmente estables, facilitando actividades al aire libre bajo condiciones climáticas moderadas.