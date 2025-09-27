Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima en CABA

Hoy en Buenos Aires, el clima presentará un escenario relativamente apacible. Durante las primeras horas del día, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 5.6°C como mínimo. Los vientos suaves soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, manteniendo la humedad en torno al 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima se mantendrá similar con una humedad del 92%. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 15.7°C hacia el final del día. Los vientos cálidos continuarán a 8 km/h, favoreciendo que la sensación térmica sea agradable. No se esperan precipitaciones significativas durante esta jornada.