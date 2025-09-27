Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima del día
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 27 de septiembre de 2025, 06:05

En la mañana de hoy, el clima en San Luis se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C y se espera una máxima de 17.7°C. La clima estará acompañado por vientos suaves, con una velocidad máxima de 36 km/h. La humedad máxima esperada es del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, pero sin probabilidades significativas de lluvia. Las condiciones serán similares a lo largo de todo el día, con vientos alcanzando velocidades de hasta 36 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, la temperatura seguirá siendo agradable, ideal para actividades al aire libre.