Adiós ciudadanía italiana: el Gobierno europeo revoca el pasaporte a quienes incumplan este requisito

La ley establecida por las autoridades italianas manifiestan las razones necesarias por las que una persona podría perder su ciudadanía, aunque ya esté tramitada.

La ciudadanía italiana será más restrictiva. Foto: Unsplash

Las personas que tramitaron la ciudadanía italiana en todo el mundo podrían perderla, debido a que el Gobierno de Italia presentó un proyecto de ley para revocar a quienes no cumplan con un nuevo requisito, que afecta en especial a los residentes en el extranjero.

Pasaporte italiano.

Según indica la normativa 91/1992 regula todo lo relacionado con la ciudadanía italiana. Esta norma ya establece cinco causales para perderla:

Convención de Estrasburgo: adquirir voluntariamente otra ciudadanía de un Estado miembro puede implicar la pérdida de la italiana, salvo excepciones.

Renuncia voluntaria: quien reside de forma permanente en otro país puede renunciar expresamente a la ciudadanía.

Revocación de adopción: si la adopción que dio origen a la ciudadanía se anula por causas imputables al adoptado.

Aceptar un cargo público en otro Estado: cuando sea incompatible con la nacionalidad italiana.

Funciones en un país enemigo en caso de guerra: por ejemplo, prestar servicio militar voluntario en el Estado contrario.

Estas situaciones excepcionales podrían hacer que un ciudadano pierda la nacionalidad. Sin embargo, ahora se agregó otro ítem crucial: el nuevo texto propone que los italianos nacidos en el extranjero y que posean la ciudadanía deben mantener sí o sí vínculos efectivos con la República.

Quienes no voten en Italia podrían perder el pasaporte

Esto significa que deberan votar en las elecciones o cumplir con los deberes, como la inscripción en el AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Para los nacidos en el extranjero después de la entrada en vigor de la ley, se presumirá de vínculo si el acta de nacimiento no fue inscrita en el registro civil italiano antes de los 25 años.

En este sentido, quienes no voten en las elecciones, podrían perder el vínculo con la República y entonces, el Gobierno revocaría la ciudadanía sin más.

Cómo obtener la ciudadanía italiana sin turno: la alternativa que cada vez más argentinos eligen

Ante la creciente dificultad para obtener turnos en los consulados y los altos costos de los procesos judiciales, muchos argentinos están explorando nuevas alternativas para conseguir la ciudadanía italiana.

En medio de este panorama, el Consulado italiano en Argentina dio a conocer una opción menos difundida pero muy valiosa: la obtención de la nacionalidad italiana por matrimonio, sin necesidad de conseguir un turno en la saturada plataforma Prenotami.

Cómo obtener la ciudadanía italiana. Foto: Unsplash.

El interés por emigrar no es nuevo. Cada vez más argentinos buscan radicarse en el exterior para estudiar, trabajar o simplemente mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el pasaporte comunitario suele ser un requisito indispensable para acceder a oportunidades en Europa, y lograr la nacionalidad puede convertirse en un proceso complejo y frustrante.

La vía judicial, aunque efectiva, suele ser costosa y lenta. Por su parte, los turnos en consulados están cada vez más restringidos. En este contexto, la ciudadanía por matrimonio se presenta como una alternativa viable para quienes cumplen con ciertos requisitos.